Eliminado da Copa do Brasil precocemente pelo terceiro ano seguido, o Sport sofreu outra derrota no STJD Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:54

Recife - O pedido do Sport de impugnação do jogo contra o Juazeirense, pela primeira fase da Copa do Brasil, foi indeferido nesta terça-feira pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Otávio Noronha. O magistrado entendeu que não há erro de direito no caso na alegação de 'sabotagem' do clube pernambucano, que citou o apagão no estádio, irrigação ligada e sumiço dos gandulas.



O documento afirma que o pedido do departamento jurídico do Sport não condiz com os fatos e, que, portanto, o jogo foi encerrado pela recusa do Rubro-negro de entrar em campo, de acordo com o relato na súmula do árbitro.



Por determinação do STJD, a Procuradoria da entidade vai analisar possíveis infrações disciplinares, consideradas gravíssimas, cometidas pelo Juazeirense. Com a derrota por 3 a 2, o Sport foi eliminado da Copa do Brasil.



Confira na íntegra a decisão do presidente Otávio Noronha:

"A peça Exordial é certo modo heterodoxa, visto que a um só tempo deduz pedido de impugnação de partida e requer a instauração de inquérito, sendo que cada um dos procedimentos tem um rito próprio, que são absolutamente incongruentes entre si.



Não há dúvida, porém, que diversos dos fatos ocorridos na partida e alardeados pelo Clube Impugnante são dignos de criteriosa apuração, por constituir, em tese, um sem número de infrações disciplinares gravíssimas e que não poderão escapar ao crivo da Justiça Desportiva"