Cartolouco é anunciado como reforço do Resende para o Carioca Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:37

Rio - Cartolouco está liberado para fazer sua estreia pelo Resende. O youtuber foi regularizado junto à CBF e à Ferj pela equipe do sul do estado e pode ser relacionado para a partida contra o Flamengo, na próxima sexta-feira, às 21h, no Maracanã. A decisão de levá-lo ou não para a partida caberá ao técnico Sandro Sargentim.

"Quero jogar o mais breve possível e realizar esse sonho. Sonho com gol. Meu nome já está no Bira, agora depende de mim. Ainda não sei se vou ser relacionado contra o Flamengo. Tem várias possibilidades. Posso ser relacionado e ficar no banco... enfim. Preciso ver como vai acontecer ainda, depende de mim e do treinador", disse o jornalista ao "UOL".

Publicidade

"Me sinto o Ronaldinho do jornalismo. É "A Fazenda", jogador profissional... Só rolé aleatório. Quando saiu o clipe hoje e eu me vi, meu Deus, um sonho, muito louco", brincou.

O acordo entre Cartolouco e o Resende não garante sua entrada em campo. A ideia é que o youtuber faça uma série com os bastidores do clube, mas a decisão de escalá-lo fica a cargo da comissão técnica.