Rio - O Liverpool de Jürgen Klopp não vive um bom momento no Campeonato Inglês, e o treinador alemão não acredita numa classificação para a Liga dos Campeões através do torneio nacional. Em entrevista à Lothar Matthaus para o "Sport Bild", o treinador lamentou as adversidades na temporada, se mostrando preocupado em não conseguir uma vaga para a Champions.

"Conquistar a classificação para a Champions League pela Premier League será muito difícil, nós sabemos. E você não conquista uma Liga dos Campeões em um ano com grandes lesões como a gente teve. O adversário não precisa de muitas chances contra a gente porque cometemos muitos erros. Isso (não se classificar para a competição da Uefa) significaria uma enorme perda financeira.



Os "Reds" se classificaram para as quartas de final da competição, após eliminar o Red Bull Liepezig, da Alemanha. Na liga inglesa, ocupa a sexta colocação com 46 pontos.