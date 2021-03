Miranda Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/03/2021 10:37

São Paulo - Depois de passar cerca de 10 dias resolvendo pendências contratuais, a diretoria do São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Miranda, que volta ao clube após 10 anos. O jogador de 36 anos assinou um compromisso até o final de 2022 com salário fixo e bônus por metas alcançadas. Ele estava livre no mercado após sair do Jiangsu Suning, clube da China que encerrou suas atividades recentemente



Miranda já passou por exames médicos e está integrado à rotina do elenco no CT da Barra Funda. O presidente do São Paulo, Julio Casares, já havia confirmado, no último dia 6, o retorno do zagueiro à equipe tricolor. O anúncio foi feito na época antes do início do clássico contra o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no estádio do Morumbi.

"Está retornando. Falei há pouco com ele por telefone. Já vinha falando antes do final do ano, já vínhamos conversando, e o Miranda vem para reforçar o nosso elenco. Um grande valor, uma grande experiência, um grande zagueiro. E um são-paulino que ganhou tudo aqui", explicou Casares naquele dia.



Miranda negociou nas últimas semanas também com o Coritiba, equipe pela qual iniciou a sua trajetória no futebol. Mas o acordo não evoluiu e o jogador preferiu voltar ao São Paulo, onde já conquistou três vezes o Campeonato Brasileiro (2006, 2007 e 2008) e pelo qual poderá jogar mais uma Copa Libertadores



Depois que deixou a equipe do Morumbi no início de 2011, Miranda passou por Atlético de Madrid, Internazionale e Jiangsu Suning. Pela seleção brasileira, o zagueiro foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e conquistou a Copa das Confederações de 2009, na África do Sul, e a Copa América de 2019, no Brasil.



Miranda tem o aval do técnico argentino Hernán Crespo e é mais um reforço anunciado pelo São Paulo para 2021. O clube já anunciou o atacante Bruno Rodrigues e o lateral-direito colombiano Orejuela, além de ter fechado com os meias William (ex-Palmeiras) e Benítez, do Vasco, que ainda precisam assinar contrato, e de ter encaminhado a chegada do atacante brasileiro naturalizado italiano Eder.



A pedido de Crespo, o clube tricolor pretende buscar reforços em posições-chave para ter uma equipe competitiva para os desafios da temporada 2021, que incluem Paulistão, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.