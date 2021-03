Galvão Bueno poderá voltar aos estúdios da Globo após ser vacina contra Covid-19 Reprodução

Por Lance

Publicado 18/03/2021 11:08

Rio - O narrador da Globo Galvão Bueno está próximo de retornar para as cabines de transmissão da Globo. Agora vacinado com a primeira dose do imunizante da Covid-19, Galvão, aos 70 anos, planeja junto a emissora quando poderá narrar uma partida no canal. A previsão é que, após 13 meses em distanciamento, o narrador esteja na Supercopa, no próximo dia 11 de abril.

O duelo entre o campeão do Brasileiro 2020, Flamengo, e o vencedor da Copa do Brasil da última temporada, Palmeiras, foi, segundo o Uol, a partida escolhida para que seja montada uma estratégia tendo Galvão com os microfones do canal. A empresa prevê manter o protocolo sanitário com o setentão.



Ao ser vacinado, Galvão citou que estaria de volta em abril. O último jogo de Galvão, há mais de um ano, foi justamente a outra Supercopa, entre Flamengo e Athletico, em fevereiro de 2020. Enquanto não sabe se voltará no próximo mês, Galvão segue de férias. Segundo o site, Galvão estava cotado para narrar um jogo da Seleção.