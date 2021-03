Luto Reprodução

Por IG - Esporte

Publicado 17/03/2021 16:18

Rio - Um jogador russo de hóquei no gelo morreu após ser atingido na cabeça pelo disco durante uma partida em seu país.

Timur Faizutdinov, de apenas 19 anos, jogava pelo time júnior do Dynamo São Petersburgo contra o Loko Yaroslavl, quando foi acertado violentamente. Logo após receber o golpe, o atleta colocou as mãos na cabeça e caiu no gelo. Ele então foi retirado em uma maca e levado ao hospital.



Em nota oficial, a Federação Russa de Hóquei no Gelo lamentou a morte.



"Durante três dias, os médicos lutaram por sua vida, mas, infelizmente, o atleta não pôde ser salvo. A Federação Russa de Hóquei no Gelo expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Timur", apontou.