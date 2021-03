Tricolor venceu por 2 a 0 na semifinal do Estadual Paula Reis/Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:52

Rio - O Fluminense está na final do Campeonato Carioca Feminino. Na tarde desta quarta-feira, na Gávea, o Tricolor derrotou o Flamengo por 2 a 0 e garantiu vaga na decisão do Estadual. O adversário na final será o Botafogo, que venceu o Vasco por 3 a 0, no Nilton Santos.

Em jogo bastante disputado, o Fluminense foi letal e aproveitou as poucas chances de gol. Após o primeiro tempo com o placar zerado, o Tricolor abriu o placar aos 13 minutos da etapa final, com Kailane. Em seguida, aos 24 minutos, Letícia saiu na cara do gol e ampliou a vantagem.

Além da classificação para a final do Carioca Feminino, o Fluminense acabou com o 100% de aproveitamento do Flamengo na competição. Vale lembrar que o Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara.

Dono da melhor campanha na primeira fase, o Botafogo decide o título em casa. A decisão está marcada para o próximo sábado, às 15h (de Brasília), no Nilton Santos.