Jogadoras do Botafogo comemoram gol Divulgação

Por Lance

Publicado 17/03/2021 17:50 | Atualizado 17/03/2021 17:53

Rio - O Botafogo se garantiu na final do Campeonato Carioca Feminino em grande estilo. Na tarde desta quarta-feira, a equipe comandada por Gláucio Carvalho goleou o Vasco por 3 a 0 pela semifinal da competição e é a primeira equipe garantida na decisão. Brenda, Juliana e Vivian marcaram os gols da partida.

O adversário na decisão será o Fluminense, que derrotou o Flamengo por 2 a 0 também nesta quarta-feira. A final será realizada no próximo sábado, às 15h, em formato de jogo único: quem vencer o duelo será coroado como campeão carioca de 2021.



No Nilton Santos, o Botafogo começou a partida a mil, marcando logo no primeiro minuto de jogo, com Brenda. Desde então, o Alvinegro passou a controlar os espaços do gramado e ocupar o campo ofensivo. Aos 19 minutos, a vantagem foi dobrada com Juliana.



Na etapa complementar, o Vasco teve mais chances promissoras de marcar se comparada ao primeiro tempo, mas o Botafogo facilmente contornou a tentativa de pressão cruz-maltina. A classificação foi selada aos 44 minutos, com um gol de Vivian, que saiu para o abraço. Vaga garantida para o Glorioso.