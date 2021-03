Viih Tube reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 18:41

Rio - Desde que entrou no BBB 21, Viih Tube é participante que menos tomou banho durante o confinamento. Até aqui foram menos de 30 banhos em mais de 50 dias de programa, e isso acabou gerando memes na internet. O alcance do fato foi tão grande que até o perfil oficial do Maracanã brincou com a youtuber.

Na última terça-feira, após eliminação de Projota, a atriz pulou na piscina para comemorar a permanência da amiga Thaís. Após o mergulho, Viih Tube foi para o banho e ao colocar a cabeça debaixo do chuveiro deu inúmeros gritos, o que gerou ainda mais memes na internet. A publicação do Maracanã ganhou milhares de curtidas.

Publicidade