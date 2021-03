Flamengo

Maurício Souza treina com 'reforços' e deve relacionar jogadores do elenco principal do Flamengo

Hugo Souza, Pedro, Léo Pereira, Bruno Viana, Vitinho e Renê participaram da atividade desta quarta-feira e podem ser relacionados para pegar o Resende na sexta-feira

Publicado 17/03/2021 19:13 | Atualizado há 2 horas