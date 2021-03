Estádio do Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:36 | Atualizado 18/03/2021 16:49

Rio - A decisão dos deputados da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) de modificar o nome do estádio do Maracanã de Jornalista Mário Filho para Rei Pelé tem gerado muitas polêmicas no meio esportivo. Grandes nomes da área se manifestaram de forma contrária ao ocorrido. A decisão ainda poderá ser rejeitada pelo governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro.

Em entrevista ao Canal ImaginaRio, o narrador da Rádio Globo, Luiz Penido, afirmou que no momento em que o país vive, enfrentando uma pandemia, a atitude dos deputados de discutirem o assunto torna a decisão ainda mais equivocada.

"Discordo totalmente dessa decisão, acho uma idiotice. Muito me admira também a falta do que fazer dos deputados, porque isso é produto do ócio. Eles tiveram uma ideia triste, infeliz, inadequada e desrespeitosa. É um absurdo tão grande que não entra na minha cabeça. O povo passando por tantos problemas na pandemia e eles inventarem essa ideia sem sentido", afirmou o narrador da Rádio Globo, Luiz Penido.

Já o narrador da SupeRádio Tupi, José Carlos Araújo, ressaltou o papel decisivo de Mário Filho na construção do Maracanã. "Jornalista Mário Filho fez a campanha para que o estádio fosse construído exatamente onde ele está. Foi uma luta dele. É uma grande injustiça essa troca. Mesmo que o Pelé mereça todas as homenagens", afirmou o narrador da SupeRádio Tupi, José Carlos Araújo, o Garotinho, também em entrevista ao canal.

Na opinião de Apolinho, comentarista da SupeRádio Tupi, o nome do estádio é pouco lembrado em outros países, porém, a decisão de mudança também não foi aprovada por ele.

"Acho completamente dispensável. Percorri todos os continentes e todos me perguntavam sobre o Maracanã e não sobre o estádio Mário Filho. O Pelé não tem nada a ver com isso, infelizmente, alguns estão culpando ele, mas ele nada tem a ver. Se tivesse que trocar o nome, seria melhor trocar o nome da Vila Belmiro para chamar de Rei Pelé", disse Washington Rodrigues, o Apolinho, comentarista da SupeRádio Tupi, em entrevista ao canal "ImaginaRio".

O repórter da Rede Globo, Carlos Gil, também exaltou a importância da figura de Mário Filho na história cultural da cidade do Rio. "É uma injustiça histórica e um despropósito acontecer isso no meio de uma pandemia. Os legisladores se preocuparem com isso, nesse momento em que vivemos. Creio que o Pelé merece ser homenageado em qualquer lugar, mas no estádio do Maracanã, o Mário Filho foi homenageado, por tudo que envolve o esporte, a cultura do Rio de Janeiro. Então, era algo já resolvido, foi criado um problema onde não existe o problema", afirmou o repórter Carlos Gil, da Rede Globo, em entrevista ao canal "ImaginaRio".

Confira o vídeo: