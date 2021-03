Gol de Pelé pelo Santos foi recriado no vídeo game Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2021 12:43

Campeão da eLibertadores de Fifa 21 no console Xbox, o goiano Pedro Resende recriou um dos golaços de Pelé pelo Santos na Copa Libertadores, e ganhou agradecimento de ninguém menos do que o próprio Rei do Futebol. Em seu perfil no Instagram, Pelé ainda comentou que o lance digital o fez recordar a partida contra o Boca Juniors, pela final de 1963, em La Bombonera.

"Eu adoro quando as novas gerações se inspiram nos meus gols para recriá-los nos videogames. Eu recebi este vídeo e passei o dia lembrando desta partida. Muito obrigado pelo carinho", escreveu o Rei do Futebol.

O lance foi recriado por Pedro para a transmissão da primeira eLibertadores. Jogador da Inter de Milão, ele utilizou o Pelé do Fifa 21 e refez o gol, que não ficou idêntico, mas se parece com o que garantiu a vitória do Santos por 2 a 1 e que confirmou o título de 1963.