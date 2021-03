09/02/2020 - FLUMINENSE X BOTAFOGO se enfrentam, neste domingo, no Maracana pela 6 rodada do Campeonato Carioca. Na foto o tecnico ALberto Valentim do time do Botafogo. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 18/03/2021 18:34 | Atualizado 18/03/2021 18:35

Rio - Ex-técnico de Botafogo e Vasco, Alberto Valentim acredita que as duas equipes terão dificuldades na Série B. Em entrevista ao "Canal do Nicola", o treinador previu um ano turbulento para as equipes em razão da queda de receitas da TV.

"São clubes que terão dificuldades para retornar à Série A, o maior exemplo disso é o Cruzeiro. Antigamente os clubes tinham uma receita de Série A no primeiro ano de Série B, e agora a regra mudou. Fica um valor muito mais baixo e sabemos das dificuldades financeiras que os clubes vivem hoje, fora a estrutura em relação a CT, salários atrasados, enfim…", afirmou.



Valentim ainda disse que está na lista de credores do Botafogo e se mostrou chateado com a demissão do clube.

"Quando falo que fico muito chateado com a demissão é que todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o clube vive e vivia. Quando fomos campeões em 2018 também, quando evitamos o rebaixamento em 2019 também. O Autuori me substituiu, um excelente treinador, e não conseguiu dar uma sequência. Depois ficou escancarado no Brasileiro que o Botafogo seria rebaixado", concluiu.