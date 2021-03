Messi tem contrato até o fim da temporada AFP

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 13:41

O novo presidente do Barcelona, Joan Laporta, assumiu com um objetivo urgente: convencer Lionel Messi a permanecer. E o dirigente mostrou durante o primeiro pronunciamento oficial que essa será uma das prioridades em meio à crise financeira vivida pelo clube. No primeiro discurso no cargo, ele falou diretamente com o craque argentino, que estava presente na cerimônia e ouviu o pedido para ficar.

"Cheguei para tomar decisões, como convencer a Leo que siga, aproveitando que ele está aqui. Ele já sabe, sabe do carinho que tenho e que faremos tudo para que possa seguir. Você sabe que não pode sair, Leo", afirmou Laporta.



Messi tem contrato com o Barcelona até o fim desta temporada, ou seja, até julho. Insatisfeito, ele já tentou sair antes do fim do contrato, mas acabou ficando e até agora não divulgou se sairá ou permanecerá. Grandes clubes do futebol europeu seguem de olho, como PSC e Manchester City.



"Se tivéssemos o estádio cheio, não sairia, certamente. Até nisso a pandemia nos irrita. O que fizer, ficará tudo bem. Mas tentaremos convencê-lo. Me perdoe te citar neste ato, mas sabe o carinho que tenho", disse Laporta.