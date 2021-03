Estádio do Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 14:46

Rio - O governador Cláudio Castro recebeu nesta quinta-feira uma recomendação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) para vetar a mudança de nome do Maracanã de Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento. Segundo o órgão, a intenção é evitar "violação ao patrimônio imaterial dos torcedores-consumidores".

"A recomendação ressalta que o esporte é um direito fundamental social pela constituição e que, nesse âmbito, destaca-se o futebol em todas as suas projeções", disse o MP-RJ em nota.



A mudança de nome no Maracanã já foi aprovada pelos deputados na Alerj e agora depende apenas da aprovação do governo para ser implantada. O Ministério Público pediu que a decisão de Castro acontece em no máximo cinco dias.