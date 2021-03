Mineirão Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/03/2021 14:59 | Atualizado 18/03/2021 15:01

Rio - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou nesta quinta-feira que o Campeonato Mineiro será paralisado a partir de segunda-feira. A suspensão acontecerá após a disputa da quinta rodada do Estadual, no fim de semana.

A decisão inicial pela paralisação havia sido tomada após reunião entre representantes do governo estadual e da Federação Mineira de Futebol, na terça-feira. Mas havia o agendamento de nova reunião para segunda-feira em que as partes avaliariam a paralisação. Nesta quinta, porém, o governador antecipou a suspensão, sem anunciar nova data para repensar a medida.

"Apenas essa rodada até domingo é que acontecerá. São pouquíssimos jogos e que estarão totalmente dentro dos procedimentos de segurança. A partir daí, tudo suspenso. O que nós queremos são medidas abrangentes que incluam todos, não queremos nenhum setor tendo tratamento diferenciado", declarou Zema, em entrevista ao canal EPTV.

A quinta rodada do Campeonato Mineiro tem início nesta quinta-feira e será disputada também na sexta, sábado e domingo, com seis jogos no total. As partidas serão realizadas durante a chamada "Onda Roxa" do Plano Minas Consciente, para evitar a propagação do novo coronavírus.

As medidas anunciadas na terça causaram mudanças na tabela, em razão das restrições de circulação no estado. Agendada para a próxima sexta-feira, a partida entre Coimbra e Atlético foi antecipada para as 17h30, no Mineirão. Mas o clássico América x Cruzeiro foi mantido às 16 horas do domingo, no Independência.