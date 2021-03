Bruno Henrique fez o gol do Flamengo no duelo no Morumbi Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/03/2021 18:01

Rio - O técnico Jorge Sampaoli cometeu uma gafe durante sua entrevista coletiva nesta quinta-feira. Ao elogiar o atacante Luís Henrique, ex-Botafogo, o treinador do Olympique de Marselha acabou confundindo o atleta com Bruno Henrique, do Flamengo, e chegou a dizer que ele lhe "tirou um título".

Olympique de Marselha Divulgação "Ele tem muito potencial. É um extremo típico, de muita velocidade com a bola. Ainda tem que trabalhar para aproveitar ao máximo suas qualidades. Precisa entender que tem jogadores tão rápidos quanto ele aqui, então tem que melhorar seu jogo, não se contentar apenas em atacar. O clube fez um investimento muito bom com ele, é um jogador com grande potencial, um brasileiro com um grande futuro. Eu já conhecia o Luis Henrique do Brasil, ele me tirou um título jogando pelo Flamengo", disse Sampaoli.

Luis Henrique vem tendo boas atuações com a camisa do Olympique de Marselha. Nas últimas duas partidas, foram três assistências. Para contratá-lo, a equipe francesa desembolsou 8 milhões de euros (cerca de R$ 51,7 milhões à época) ao Botafogo.