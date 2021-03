Adriano Imperador Instagram

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 22:30

Rio - Adriano Imperador usou as redes sociais para ironizar uma informação veiculada na mídia nesta quinta-feira. A notícia que o ex-atacante estaria se relacionando com duas ex-namoradas fez com que o mesmo fosse ao Instagram para responder: 'na verdade são cinco (ui ui)'. As ex-parceiras em questão são Micaela Mesquita e Victoria Moreira.

A informação surgiu após Adriano vender a mansão no Rio de Janeiro por cerca de R$ 9 milhões. Enquanto procura na residência na zona oeste do estado, o ex-jogador estaria se encontrando às escondidas com as ex-namoradas. Imperador se relacionou com Micaela em 2015, já o noivado com Victoria ocorreu em 2019. No momento, o ex-atleta vive com a família em um hotel de luxo.