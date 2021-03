Rafinha em ação pelo Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/03/2021 19:55

Rio - O lateral Rafinha está negociando seu retorno ao Flamengo. Ao analisar a possível contratação do jogador, durante o programa "Bate-Bola" desta quinta-feira, o comentarista Fábio Sormani rasgou elogios ao camisa 13 e disse que ele é superior a Daniel Alves, do São Paulo.

"Eu acho o Rafinha excelente, subestimado, e poderia ter disputado uma Copa do Mundo. Acho que ele é melhor que o Daniel Alves no conjunto da carreira. Taticamente, ele é muito inteligente, o QI de futebol dele é maior do que o do Daniel Alves", afirmou.



Rafinha está sem clube desde que deixou o Olympiacos, da Grécia. Desde então, vem negociando um possível retorno à equipe rubro-negra.