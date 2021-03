David Duarte não esconde a vontade de se ir para o Fluminense, mas não quer deixar o Goiás pela porta dos fundos Divulgação / Goiás

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 14:21

Rio - Interessado em David Duarte, o Fluminense ofereceu uma lista de cinco jogadores para tentar selar a contratação do zagueiro por empréstimo. O modelo do negócio seria emprestar atletas ao Esmeraldino até o fim do ano com opção de compra em troca do empréstimo de David. Dessa forma, o Tricolor tenta fechar negócio sem pagamento. O jogador já demonstrou interesse em defender o clube carioca.

A lista de jogadores inclui o zagueiro Reginaldo, o lateral-esquerdo Raí e os volantes Nascimento e Caio Vinicius - além de um quinto nome.

O Goiás tem interesse por Reginaldo, mas também deseja contar com Igor Julião, que marcou o gol da vitória no clássico contra o Flamengo no último domingo. No entanto, o lateral não está na lista e deve permanecer no Tricolor.

Apesar da lista de jogadores, o Goiás segue mais interessado em uma venda de David por cerca de R$ 3 milhões para ceder 50% dos direitos econômicos do zagueiro. Apesar do interesse de ambas as partes, o Fluminense não pretende pagar pelo atleta.