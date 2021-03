El Arab, autor do gol do Olympiacos, disputando bola com Gabriel Magalhães AFP

Por Lance

Publicado 18/03/2021 17:51

Rio - O Arsenal está classificado para as quartas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, os Gunners receberam o Olympiacos pela partida de volta das oitavas de final da competição e, graças à vitória por 3 a 1 na ida, garantiram a vaga. Com gol de El Arab, os gregos venceram por 1 a 0 no Emirates Stadium.

CHANCES DOS DOIS LADOS

As duas equipes tiveram oportunidade de balançar as redes na etapa inicial, mas os times foram para o intervalo com o placar zerado. Pelo lado do Olympiacos, El Arab recebeu chutão do goleiro José Sá, ficou cara a cara com Leno, mas viu o arqueiro londrino fazer boa defesa. Pouco depois, Aubameyang recebeu passe dentro da área, mas, livre de marcação, mandou por cima.



CONTRA-ATAQUE

No segundo tempo, o Olympiacos abriu o placar aos cinco minutos com gol de El Arab em rápido contra-ataque. Ceballos perdeu a bola no setor ofensivo e Masouras partiu em velocidade. O camisa 19 entregou a bola para o centroavante marroquino, que encarou a marcação de David Luiz e bateu forte. A bola desviou em Gabriel Magalhães e entrou.



NÃO ERA O DIA DELE

Aos 35 minutos da etapa final, o Arsenal teve a chance de empatar o jogo com Aubameyang, mas não era o dia do camisa 14. Em rápido contra-ataque, Odegaard entregou para o gabonês, que percorreu todo o campo de ataque livre. O atacante ficou frente a frente com o goleiro, bateu de cavadinha, mas mandou para fora. Aos 41, Gabriel Martinelli fez bela jogada pela esquerda e entregou para Auba, que tentou de letra e José Sá evitou. No rebote, ele tentou de voleio, mas mandou por cima.



SEQUÊNCIA

Classificado para as quartas de final da Liga Europa, o Arsenal agora aguarda o sorteio da Uefa para saber quem será seu adversário. O evento acontecerá nesta sexta-feira, na sede da entidade em Nyon, na Suíça.