Por O Dia

Publicado 18/03/2021 18:17

Com o aumento de casos de covid-19 no país e vários estados estabelecendo medidas mais restritivas, inclusive proibindo competições esportivas, a CBF decidiu adiar competições da base. Enquanto não há mudança nas datas dos profissionais, o início do Campeonato Brasileiro Sub-17 e as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 ficarão sem jogos por duas semanas.

Inicialmente marcados para a próxima semana, os duelos agora só serão disputados a partir de 7 de abril, caso não haja novo adiamento.



Estados como São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais proibiram partidas de futebol por causa da pandemia de covid-19 e o colapso no sistema de saúde do país. Entretanto, a CBF não paralisou as partidas de Copa do Brasil, tendo que transferi-las para outros estados em cima da hora por causa das restrições.