Publicado 18/03/2021 18:35 | Atualizado 18/03/2021 18:36

O atacante Saymon, que pertence ao Avaí e está emprestado ao Spartak Trnava, acertou a sua renovação de contrato com o time da Eslováquia por mais uma temporada. Agora, o novo compromisso termina em junho de 2022.

A renovação de contrato vem um momento importante na ainda curta carreira de Saymon. O brasileiro é destaque no Spartak Trnava e estava na mira de clubes da Rússia, Emirados Árabes, Portugal, China e Holanda, mas decidiu por ficar na Eslováquia pelo projeto apresentado pela sua equipe atual.

Como é titular e está indo para o terceiro ano no Spartak Trnava, Saymon e seu estafe acharam melhor por continuar na Eslováquia até pela visibilidade que o atacante está tendo ao disputar competições importantes na Europa.

"Fico feliz em ver que o projeto que planejamos para a carreira de Saymon, que tem apenas 19 anos, dando certo. A projeção e visibilidade que ele (Saymon) está tendo é incrível. Vários clubes nos procuraram, da Europa e dos Emirados Árabes, para saber do Saymon, mas, conversei com o Avaí, que foi um clube super parceiro nosso, e decidimos por continuar no Spartak Trnava. Novamente, queria agradecer à forma que o Avaí negociou com a gente. Foram super parceiros", disse Fabrício Pires, da empresa Uplay Sports, que agencia a carreira de Saymon.

Com apenas 19 anos, Saymon surgiu se destacou no Sub-20 do Avaí em 2019 e se transferiu no mesmo ano para o Spartak Trnava. Pelo time da Eslováquia, ele entrou em campo 30 vezes e marcou seis gols.