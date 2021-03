Tóquio-2020 foi adiada por um ano AFP

Por AFP

Publicado 18/03/2021 18:47

O diretor artístico da Olimpíada de Tóquio-2020, responsável pelas cerimônias de abertura e encerramento do evento, disse nesta quinta-feira (18) que está renunciando ao cargo devido à publicação na imprensa de comentários ofensivos sobre uma comediante japonesa.

Uma revista semanal do Japão revelou que o publicitário Hiroshi Sasaki sugeriu no ano passado vestir a popular atriz Naomi Watanabe como um porco na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O segmento da cerimônia seria apelidado de "Olympig", informou a agência de notícias Kyodo, citando a revista.



Em um comunicado, Sasaki disse estar "profundamente arrependido" por ter proferido esse "grave insulto" à jovem obesa, de 33 anos.



"Houve uma expressão muito inadequada em minhas ideias e comentários", disse o publicitário de 66 anos, de acordo com a Kyodo.



"Peço desculpas sinceramente a ela e às pessoas que se sentiram incomodadas com tal conteúdo", acrescentou.



Sasaki, que ajudou a produzir a cerimônia de passagem de bastão dos Jogos do Rio para os de Tóquio - apresentando o então primeiro-ministro Shinzo Abe como personagem do videogame Super Mario - foi nomeado novo diretor criativo das cerimônias no fim de 2020.

Os organizadores disseram na ocasião que a decisão de substituir a equipe criativa anterior, de sete pessoas, melhoraria a eficiência e remodelaria as cerimônias tradicionalmente suntuosas e espetaculares para "estar em sintonia com a situação" difícil devido à pandemia de coronavírus.



Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam no dia 23 de julho.