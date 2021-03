Longe dos gramados desde 2014, Alex iniciará a carreira de técnico no sub-20 do São Paulo Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 20:31

São Paulo - O nome do substituto de Orlando Ribeiro no comando do sub-20 do São Paulo agitou o noticiário paulista. Trata-se de Alex. Ídolo do arquirrival Palmeiras e do Cruzeiro, o ex-jogador, de 43 anos, tem negociação avançada com o clube para iniciar a desejada trajetória como técnico. PC Oliveira, campeão mundial à frente da seleção brasileira de futsal na Copa de 2008, na China, e ex-treinador da Ferroviária, será o auxiliar do 'eterno' camisa 10.

De acordo com a 'ESPN Brasil', Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, foi o principal entusiasta da investida em Alex, de olho em sua formação para o futuro. Essa será a primeira experiência de Alex à beira do gramado.

Considerado um dos maiores nomes de sua geração, o ex-apoiador, que começou e encerrou a carreira pelo Coritiba, teve uma vitoriosa carreira. No Brasil, entrou para a galeria de ídolos de Palmeiras e Cruzeiro. No Flamengo teve uma breve e frustrante passagem. Na Turquia, é considerado o maior jogador da história do Fenerbahçe e foi homenageado com uma estátua em frente ao estádio do clube.

Alex encerrou a carreira em 2014 e, desde então, investiu na formação, em cursos de gestão esportiva e de técnico na CBF Academy Brasil para a obtenção da licença.