Publicado 21/03/2021 12:40

Rio - A página 'Gossip Girl', no Instagram, divulgou neste sábado um perfil com selo de verificado com nome e foto de Neymar no 'Tinder', plataforma por meio de aplicativo responsável por intermediar encontros amorosos. O atleta do PSG levou a situação na brincadeira e fez um comentário na postagem.



"Quem tá usando deve tá se divertindo hein ... infelizmente não é meu", disse, com emoticons de risada.



Na manhã deste domingo, no Twitter, ele voltou a repercutir o caso e fez um novo comentário onde disse que 'infelizmente' o perfil não era dele.



- Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein #NaosouEu #ÉFAKE - disse.







