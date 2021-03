Olimpíadas de Tóquio, que seriam em 2020, foram adiadas com a pandemia, assim como as Paralimpíadas AFP

Publicado 22/03/2021 11:30

Rio - O sorteio do torneio olímpico de futebol dos Jogos de Tóquio será realizado em 21 de abril na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. Vão participar 16 seleções no masculino e 12 no feminino. Todos poderão acompanhar a cerimônia no canal da Fifa no Youtube.

"Nos sorteios dos Torneios Olímpicos de Futebol Masculino e Feminino, vamos vivenciar grandes emoções à medida que as 28 seleções qualificadas conhecem o caminho que terão que percorrer para alcançar a glória e o ouro em Tóquio. Os sorteios dão aos jogadores, treinadores e dirigentes a oportunidade de avançar em seus preparativos. Será um marco especial e emocionante na história do futebol olímpico, tanto masculino quanto feminino", disse Sarai Bareman, diretor da divisão de futebol feminino da Fifa.

Mikako Kotani, diretor de esportes dos Jogos de Tóquio: "Estou animado que os sorteios dos Torneios Olímpicos de Futebol de Tóquio 2020 estão finalmente ocorrendo. Este é um momento crucial na preparação da segunda competição olímpica de futebol em nosso país, depois de Tóquio 1964, e também para sediar o torneio olímpico de futebol feminino pela primeira vez no Japão. Esses torneios extraordinários serão inesquecíveis e a experiência será diferente das edições anteriores. Como diretor de esportes de Tóquio 2020, estou ansioso para hospedar esses torneios no Japão e tenho certeza de que fãs e atletas de todo o mundo terão memórias indeléveis deles. Desejo a todos eles boa sorte. Vejo você no Japão neste verão."

O Estádio de Tóquio receberá a primeira partida da seleção masculina do país e o Estádio Olímpico - também localizado na capital japonesa - vai ser sede da final feminina, bem como as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos. As cidades de Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama e Yokohama também sediarão grandes confrontos de 21 de julho a 7 de agosto de 2021

Dez seleções já se classificaram para o torneio feminino. Camarões x Chile e Coreia do Sul x China, ambos em abril decidem as duas últimas vagas. Já no masculino, quatorze nações já se classificaram e as duas últimas vagas serão decididas no torneio classificatório da Concacaf, que acontece em Guadalajara (México) de 18 a 30 de março.