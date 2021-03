Rafinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 17:50

Rio - Com a falta de um acerto para jogar no Flamengo, o futuro de Rafinha ficou indefinido. Apesar do Atlético-MG ter demonstrado interesse na contratação do jogador, a relação do atleta com o Rubro-Negro dificultou que as negociações evoluíssem. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, além disso, o clube mineiro não enviou uma proposta ao jogador por causa dos jogadores que já tem à disposição e devido à pedida financeira do atleta. Hoje, o clube conta com dois nomes para a função em seu plantel: Mariano e Guga.

Publicidade

Em entrevista ao SporTV, o jogador disse que está procurando um novo clube. "A partir de hoje, virei a chave. Meus representantes estão liberados para buscar um novo clube. Quero jogar em um clube que tenha um projeto legal", disse. "Não negociei com ninguém até agora. Eu estava há 35 dias esperando o Flamengo decidir."

Publicidade

Com poucas possibilidades no futebol brasileiro pode ser que Rafinha permaneça no exterior. O lateral, de 35 anos, está livre no mercado desde que deixou o Olympiacos no começo de fevereiro.