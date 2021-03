Segundo jornal, fígado seria para ex-lateral esquerdo Eric Abidal Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 18:17

Rio - Em entrevista ao "The Telegraph", Eric Abidal, ex-diretor esportivo do Barcelona, revelou que esteve próximo de contratar Neymar, mas que Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube, optou pelo francês Griezmann.

Publicidade

"Dez dias antes de fechar o mercado, estive em Paris conversando com Leonardo. Se não tivéssemos fechado com Griezmann antes, estou 100% convencido de que teríamos contratado Neymar", disse ele, que completou:



"Um dos argumentos contra era de que ele tinha um processo judicial contra o Barça. Precisávamos de um extremo. No entanto, o presidente decidiu por Griezmann."

Publicidade

O ex-jogador francês elogiou o Neymar e seu rendimento ao lado de Messi e Luis Suárez. Enquanto Griezmann ainda não surpreendeu no clube espanhol.