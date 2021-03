Pirlo tendo conversa com Arthur na Juventus Divulgação / Site oficial da Juventus

Por Lance

Publicado 23/03/2021 14:57

Rio - Depois de falhar na derrota da Juventus para o Benevento no último domingo, o volante brasileiro Arthur foi criticado pelo técnico Andrea Pirlo. Ao tentar atravessar uma bola no campo de defesa, o camisa 5 entregou um passe nos pés de Gaich, que marcou o gol da equipe visitante.

Em entrevista à emissora "Sky Sport Italia", o comandante da Velha Senhora disse que Arthur "cometeu um erro" e que "não pode atravessar um passe na frente da área".

Publicidade

"Ele (Arthur) cometeu um erro que não costuma cometer. Foi estranho ele não ter visto o adversário. Mas seria mais fácil ele recuar para o goleiro. Não se pode atravessar um passe na frente da área. É sempre perigoso. Foi descuidado", disse Pirlo.



Apesar da derrota, e da desvantagem em dez pontos para a líder Inter de Milão, Pirlo continua acreditando no título nacional do time alvinegro.



"Temos que continuar acreditando no título. Esse é o nosso trabalho. O objetivo não mudou."