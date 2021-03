Ex-Corinthians, Gustavo Tocantins busca segundo acesso em Portugal Divulgação/Torreense

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:52

Rio - No último domingo (21), o Torreense, equipe do atacante Gustavo Tocantins, deu mais um passo em busca da vaga no quadrangular final da terceira divisão Portuguesa. A equipe do brasileiro venceu o Lourinhanense, por 4 a 0. Tocantins marcou um dos gols da partida, o sexto na temporada. O atacante celebrou o gol, mas destacou o momento decisivo da competição.



"Sempre que faço gol é um sentimento maravilhoso. Mas nós estamos em uma altura da competição, que o importante de verdade são as vitórias. Se eu puder fazer gols para nos ajudar a vencer, isso é muito especial, mas o objetivo principal é a busca pelas vitórias. Temos duas finais pela frente e vamos buscar vencer e selar a classificação", disse.



A equipe do brasileiro é a líder do grupo F do Campeonato de Portugal, com 44 pontos. Desde 2018 atuando no futebol português, Gustavo Tocantins já conseguiu um acesso para a segunda divisão, foi em 2019, pelo Vilafranquense. Agora, Gustavo Tocantins busca fazer história pelo Torreense.



"Todo jogador tem o sonho de fazer história pelo time que joga. Pude fazer história no Vilafranquense e isso me deixa feliz. Quando cheguei ao Torreense o pensamento também era de fazer história, e hoje estamos muito perto de conquistar a vaga na próxima fase. Espero também deixar o meu nome marcado na linda história do Torreense", concluiu.