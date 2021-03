Primeiro reforço da 'Era' Ramírez, Palacios aumenta o leque de opções no ataque colorado Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 15:31

Porto Alegre - Primeiro reforço da 'Era' Miguel Ángel Ramírez, Carlos Palacios teve a contratação oficializada nesta segunda-feira. O atacante, de 20 anos, foi revelado pelo Unión Española, do Chile e custou US$ 3 milhões, cerca de R$ 16,5 milhões.

Desde sexta-feira em Porto Alegre, Palacios passou pela bateria de exames protocolares antes da assinatura do contrato com validade até 2025. Pelas redes sociais, o Colorado divulgou as primeiras palavras do novo reforço.

Publicidade

"Olá, torcida colorada. Aqui quem fala é Carlos Palacios, novo atacante do Inter. Muito orgulho chegar a um clube tão grande da América do Sul, com duas Copas Libertadores, um Mundial de Clubes. Acredito que é algo importante para mim e espero demonstrar tudo que trago, muita vontade e ajudar a equipe esse ano", disse.

Considerado uma das principais promessas do futebol chileno, O atacante foi convocado pelo técnico Martín Lasarte para defender a seleção chilena em amistoso contra a Bolívia, em 26 de março. Em Porto Alegre, a joia terá uma concorrência ferrenha. Hoje, Ramírez conta com Yuri Alberto, Guerrero, Abel Hernández, Thiago Galhardo, Caio Vidal, Peglow e Marcos Guilherme.