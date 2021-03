Denilson Reprodução

Por Lance

Publicado 22/03/2021 15:50

Rio - Ex-jogador e agora comentarista esportivo na Band, Denilson palpitou sobre a temporada de Cruzeiro, Botafogo e Vasco em 2021. No programa "Jogo Aberto", nesta segunda-feira, o "Denilson Show" analisou as partidas dos clubes neste fim de semana e acredita que o trio da Série B terá dificuldades se jogarem como estão atuando hoje.



"Antes, quando os grandes caíam, nós e o torcedor tínhamos a perspectiva de uma volta rápida. Mas pelo que a gente viu do Cruzeiro e do clássico, a sensação é de que os três vão sofrer. Óbvio que a temporada está começando agora, com novos treinadores, mas o torcedor não pensa desta forma e quer uma resposta já no estadual. Os clubes vão precisar mostrar muito mais", comentou ele no programa.





Na Série B desde 2020, o Cruzeiro perdeu para o América por 1 a 0 pelo Campeonato Mineiro. A derrota deixou o comentarista preocupado com a situação do clube na temporada - assista aos gols do jogo. Contudo, um aspecto externo pode ajudar o elenco da raposa: a pausa do estadual por conta da pandemia.



"Esse tempo para trabalhar vai ser muito necessário ao Felipe Conceição. A imagem ontem (domingo) foi muito ruim. Era para ter sido uns 3 para o América. Ficou nítido quem joga o futebol de Série A e quem joga o de Série B".



No Rio, Vasco e Botafogo empataram em 1 a 1, em São Januário - assista aos gols do jogo. Com novos treinadores, as equipes terão o decorrer do Cariocão para testar seus novos jogadores e se adaptarem ao novo real fora da elite.