Novo uniforme seria estreado no fim de março, mas devido ao avanço da pandemia as próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa de 2022, no Catar, foram adiadas Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:05

Buenos Aires - A Federação de Futebol Argentina (AFA) lançou oficialmente nesta segunda-feira os novos uniformes da seleção nacional produzidos pela Adidas. Messi e Dybala, astros de Barcelona, da Espanha, e Juventus, da Itália, respectivamente, e algumas jogadoras da equipe feminina foram os modelos do vídeo divulgados nas redes sociais da AFA e da fornecedora de material esportivo.

Publicidade

O principal detalhes na tradicional camisa albiceleste são uma espécie de 'manchas' na estampa. A volta dos calções pretos também chamaram a atenção. O novo uniforme seria usado pela primeira nos jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, contra Uruguai e Brasil.

No entanto, as próximas duas rodadas foram adiadas devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus, em especial em solo brasileiro.