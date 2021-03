O técnico Abel Ferreira foi condecorado em Portugal Rui Ochoa/Presidência da República

Por MH

Publicado 22/03/2021 16:54

O técnico Abel Ferreira, atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Palmeiras, foi condecorado como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em cerimônia realizada nesta segunda-feira, na cidade de Lisboa, em Portugal.



No evento, ocorrido na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, residência presidencial, o treinador do Verdão recebeu uma medalha das mãos do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. "Tive a enorme honra e privilégio de hoje ser condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República de Portugal, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. Quero agradecer a todos os que contribuíram para este reconhecimento individual, mas que representa uma grande conquista coletiva", escreveu Abel em uma rede social.