Giovanny deixa o Corinthians e retorna ao Juventus-SP Divulgação

Por MH

Publicado 22/03/2021 17:12

Após quase três anos sem receber uma oportunidade sequer no time principal do Corinthians, o atacante Giovanny, de 21 anos, teve o seu contrato encerrado e retornou ao Juventus-SP. O centroavante foi um dos destaques na final da Copa do Brasil Sub-17, diante do Palmeiras, no Pacaembu. Na temporada de 2017, o Timão adquiriu 60% dos seus direitos econômicos do atleta, ficando os outros 40% com o clube da Mooca.

Apesar de ser considerado uma promessa e um bom nome a ser lapidado para a equipe principal, o jogador ficou, de fato, somente seis meses no Parque São Jorge, uma vez que colecionou empréstimos para clubes de menor expressão no futebol brasieiro.