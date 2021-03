LeBron James será baixa na NBA por algumas semanas Michael Owens/Getty Images

Por MH

Publicado 22/03/2021

Maior nome do Los Angeles Lakers, o astro LeBron James desfalcará a equipe por um bom tempo. O jogador sofreu uma torção séria no tornozelo direito, no último sábado, na partida contra o Atlanta Hawks. Apesar de os médicos dos Lakers não fixarem uma data para o retorno do craque, a imprensa norte-americana crava que não vai ser tão cedo.

Os Lakers agora tem a missão de seguir a temporada sem seus dois grandes nomes, uma vez que Anthony Davis teve uma distensão na panturrilha há pouco mais de um mês.