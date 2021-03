Cartolouco pode defender o Íbis Divulgação

Por MH

Publicado 22/03/2021 17:31

Depois do Resende fechar com o youtuber Cartolouco para a disputa do Campeonato Carioca, agora foi a vez do Íbis enviar uma proposta oficial para contar com o jornalista no Campeonato Pernambucano. De acordo com o site UOL, Lucas Strabko ficou muito balançado com o interesse daquele que já foi considerado como o 'pior time do mundo', mas no momento está focado no Resende.

"Recebi a proposta por e-mail e tenho contrato com Resende até junho. Pernambucano só começa depois disso. Eles estão vendo por lá como vai ser. Tenho contrato aqui e vou cumprir, mas depois seria um sonho jogar no Íbis, time que tem muita história, visibilidade absurda. Seria uma honra usar a mesma camisa que Mauro Shampoo usou. De verdade, é um pensamento real após o projeto no Resende", disse o youtuber.