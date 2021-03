A Federação de Futebol de Minas acatou decisão do Governo e suspendeu os jogos até o fim da Onda Roxa do Estado Cristiane Mattos/FMF

Publicado 22/03/2021 18:27

Belo Horizonte - Uma reunião entre a Federação Mineira de Futebol (FMF) e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) definiu que o Campeonato Mineiro seguirá paralisado até o dia 31 de março para atender às demandas da Onda Roxa, medidas mais restritivas impostas pelo Governo do Estado no combate à pandemia do novo coronavírus.



Todavia, o encontro também decidiu quando a competição irá retornar. O Mineiro 2021 recomeça no dia 1º de abril quinta-feira, com os jogos da sexta rodada do Estadual.



"A FMF, reiterando a rigidez e segurança de seu protocolo de operações, aprovado e supervisionado por todos os órgãos competentes, em especial pela Secretaria de Estado de Saúde, acatou o pleito realizado pelo Governo de Minas Gerais de adoção de medidas mais rigorosas de isolamento, por estarmos diante da fase mais aguda da pandemia", diz trecho do ofício assinado pelo diretor de competições, Leonardo Barbosa.

A sexta e a sétima rodada foram configuradas da seguinte forma para o reinício do campeonato, que tem o Atlético-MG líder com 15 pontos em cinco jogos. Mesmo com as datas pré-definidas, a FMF ainda terá de verificar a viabilização de alguns jogos, pois os horários das partidas podem sofrer alterações para que se cumpra o toque de recolher exigido no "Protocolo Onda Roxa".

Outra atualização que deverá acontecer é os jogos dos dias 7 e 14/04, duas quartas-feiras, pois são datas previstas para a 2ª fase da Copa do Brasil e Cruzeiro, América-MG e Tombense estarão envolvidos nesta fase da competição. A FMF e a TV Globo irão pedir à CBF para que os jogos dos times mineiros sejam realizados no dia 14/04, com toda a toda a 8ª rodada realizada no dia 07/04. Caso isso não seja possível, a equipe (América, Cruzeiro e Tombense) que tiver seu jogo pela Copa do Brasil designado para o dia 07/04, fará seu jogo válido pela 8ª rodada no dia 14/04.

Como houve a paralisação, a FMF fez alterações nos §§2º, 3º e 4º do art. 6º do REC, para que a fase classificatória se encerre no dia 25/04, as semifinais ocorram nos dias 02/05 e 09/05 e as finais nos dias 16/05 e 23/05.