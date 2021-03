Niteroi, 22/03/2021, Prefeito do Rio Eduardo Paes e prefeito de Niteroi Axel Grael, em coletiva de imprensa sobre as novas medidas de combate a pandemia Covid 19. Caminho Niemeyer, Niteroi estado do Rio, FOTO DE RICARDO CASSIANO/PREFEITURA DO RIO Ricardo Cassiano/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 18:55 | Atualizado 22/03/2021 18:55

Rio - Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, que os jogos de futebol na cidade estão vetados a partir da próxima sexta-feira. Com isso, de acordo com o 'Uol Esporte', as partidas do Campeonato Carioca devem ser remanejadas para outros municípios do Estado. O decreto será publicado nesta terça-feira.

A decisão deve valer até o dia 4 de abril. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) deve realocar as partidas para outros locais, como Volta Redonda, Nova Iguaçu e Bacaxá. A quinta rodada do torneio, que acontecerá nos estádios previstos, começa nesta terça-feira e se encerra na quinta-feira. A sexta rodada já tem início na próxima sexta-feira.