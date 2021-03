O Estádio Raulino de Oliveira vai abrigar dois jogos do Corinthians esta semana Geraldo Gonçalves/PMVR

Publicado 22/03/2021 21:17

São Paulo - O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foi confirmado como o palco do confronto entre Mirassol e Corinthians, nesta terça-feira, às 21h, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com o impedimento da realização de jogos em São Paulo, em medida adotada pelo governador João Doria para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no estado, a Federação Paulista de Futebol abriu a negociação com o governador do Rio, Cláudio Castro, a prefeitura de Volta Redonda e a Federação de Futebol do Rio como plano B.



Com o aval da CBF, o Corinthians vai estender a estadia em Volta Redonda, onde enfrentará o Retrô-PE, pela segunda fase da Copa do Brasil, às 21h30 de sexta-feira. A Federação Paulista ainda negocia para Volta Redonda abrigar o confronto entre São Bento e Palmeiras para quarta-feira.



Vale lembrar que o embate estava marcado para Belo Horizonte na semana passada, mas foi suspenso após o veto do governo de Minas Gerais. A Prefeitura de Volta Redonda já começou a preparar o estádio Raulino de Oliveira para receber uma rodada dupla. Os funcionários realizaram a limpeza e sanitização do local. Pela cidade, também foram reservados hotéis para receber as delegações dos times paulistas.



Veja a nota da Federação Paulista:



"A Federação Paulista de Futebol informa que o jogo Mirassol x Corinthians, válido pela rodada 5 do Paulistão Sicredi 2021, será realizado nesta terça-feira, 21h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, após acordo com o Governo do Estado do Rio, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.



O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação.



O jogo seguirá o mesmo protocolo de saúde aplicado em todas as partidas do Paulistão Sicredi 2021, com número reduzido de profissionais para a operação das partidas e sem a presença de imprensa —apenas os detentores de direitos da competição terão acesso aos jogos".