Romildo Bolzan e Renato Gaúcho Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 11:30

Rio - Sem acordo com o Flamengo, Rafinha, de 35 anos, busca um novo clube para defender. Ventilado como opção, o Grêmio não será o destino do lateral. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente do clube, Romildo Bolzan, admitiu que o técnico Renato Gaúcho pediu a contratação do jogador, mas a diretoria do Tricolor não topou.

"Conversamos [Renato e o presidente do Grêmio], mas externei, estabeleci este raciocínio e acabou aí. Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas, desta vez, pelo projeto, não fizemos algo desta natureza", afirmou.

Na avaliação do Grêmio, a posição de lateral-direita não é uma das prioridades para reforços. O lateral-direito Vanderson é considerado um jogador que o clube aposta bastante. O jovem de 18 anos desbancou Victor Ferraz ainda na reta final da temporada passada.



Além disso, a questão financeira também deveria ser algo que dificultaria bastante o acerto. Rafinha rescindiu o seu contrato com o Olympiacos no começo de fevereiro. Com o Flamengo e o Grêmio fora da disputa, o Atlético-MG poderá ser uma opção para o atleta.