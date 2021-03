O Estádio Raulino de Oliveira vai abrigar dois jogos do Corinthians esta semana Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 13:11

Rio - A prefeitura de Volta Redonda decidiu, nesta terça-feira, liberar os jogos do Campeonato Paulista entre Corinthians e Mirassol, nesta terça, e Palmeiras e São Bento, na quarta.

Na última segunda, a CBF definiu que alguns jogos da Copa do Brasil aconteceriam em Volta Redonda. No entanto, as partidas foram suspensas. Apenas o Volta Redonda poderá mandar jogos da Copa do Brasil no local.

Em nota, a prefeitura da cidade afirma que a suspensão ocorre para diminuir a circulação de pessoas na cidade, em razão da pandemia. Além disso, afirma que a CBF e Federação Paulista foram avisadas.

A Federação Paulista cogitou realizar outros jogos do Campeonato Paulista em Volta Redonda, como Santos e Ponte Preta, que foi vetado. Apesar de o jogo desta terça-feira ser do Paulistão, as equipes terão de cumprir o protocolo de segurança sanitária estipulado pela Federação de Futebol do Rio (Ferj).