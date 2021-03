Lateral do Barcelona, Emerson está emprestado ao Real Betis AFP

Por Lance

Publicado 23/03/2021 15:03

O Paris Saint-Germain quer a contratação do lateral-direito Emerson, do Barcelona, segundo a revista "France Football". O atleta está emprestado ao Betis, mas o vínculo do brasileiro termina ao fim desta temporada. Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, já se movimenta nos bastidores.

Além do PSG, a imprensa francesa destaca que o Bayer Leverkusen também tem interesse em contar com o jogador na próxima temporada. Já o jornal espanhol "Mundo Deportivo" destaca que Milan e Inter de Milão tinham o desejo de contratar o ala nna última janela europeia e os italianos podem voltar à disputa.



O Barcelona já conta com Sergiño Dest e Sergi Roberto para a posição, mas o contrato do espanhol termina em 2022. O clube catalão deve decidir se irá vender o brasileiro ou o atleta formado em La Masia.