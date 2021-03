Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:44

Rio - Casagrande fez duras críticas aos presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Durante o "Globo Esporte" desta terça-feira, ele criticou a postura das entidades diante do atual cenário da Covid-19 e chegou a chamar Caboclo de "ditador".

Publicidade

"Tem pessoas morrendo em Brasília e sendo deixadas no chão porque o necrotério está lotado. Olha o tamanho do problema que temos no Brasil. Esses dirigentes não conseguem aceitar. São dois negacionistas, e o presidente da CBF é um ditador. Está se mostrando um ditador", afirmou.



"É vergonhoso o que está acontecendo. O presidente da Federação Paulista e da CBF resolveram não respeitar nada. Não prestaram atenção no número de mortes que está acontecendo pelo país, falta de oxigênio e pessoas morrendo na fila por uma vaga de UTI", completou.

Publicidade

Casão chegou a comparar Rogério Caboclo com o presidente Jair Bolsonaro.

Enquanto Jair Bolsonaro envergonha o país na parte política, o presidente da CBF envergonha o futebol brasileiro. Com ele não vamos perder de 7 a 1, vamos perder de 20 a 0. É uma vergonha o que esses caras estão fazendo. É uma falta de respeito e uma falta de solidariedade", afirmou.