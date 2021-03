Branco coordena a base da CBF Foto: Thais Magalhães/CBF

Rio - O ex-jogador da seleção brasileira, do Fluminense e atual coordenador da CBF, Branco, apresentou uma melhora no quadro de Covid-19. O tetracampeão mundial, que tem 56 anos, está internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde o último dia 16. Na UTI, desde a última quinta, o ex-lateral esquerdo teve uma redução gradativa na ventilação mecânica. As informações são da "CNN".

Segundo a emissora, a família do ex-jogador informou que o processo, chamado de "desmame", ocorre porque Branco vem reagindo, ainda que lentamente, bem à medicação. Internado no último dia 16, ele apresentou uma piora na última quinta e por conta disso precisou do respirador. A partir do último sábado, Branco passou a apresentar uma evolução clínica.

Revelado pelo Internacional, Branco se destacou no Fluminense campeão brasileiro em 1984 e tricampeão do Carioca em 1983, 1984 e 1985. No Brasil, ele atuou também por Flamengo e Corinthians. No futebol italiano, ele defendeu o Brescia e Genoa, além de uma passagem vitoriosa pelo Porto, em Portugal.



Baranco participou de três Copas do Mundo: 1986, no México, 1990, na Itália, e 1994, nos Estados Unidos. Nessa última, quando a seleção brasileira conquistou o tetracampeonato, marcou o gol decisivo da vitória contra a Holanda nas quartas de final.