O ônibus usado pela delegação de Belize foi interceptado por um grupo armado na capital Porto Príncipe Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:32

Porto Príncipe - A seleção de Belize viveu minutos de terror na noite de segunda-feira em Porto Príncipe, quando o ônibus da delegação foi interceptado e ameaçado por um grupo armados a caminho do hotel usado como concentração para o confronto com o Haiti, quinta-feira, pelas Eliminatórias da Concacaf. O vídeo com imagens da assustadora abordagem viralizou nas redes sociais.



Em nota oficial, a Federação de Futebol do Belize (FFB) revelou que a escolta formada por quatro policiais haitianos negociaram com os homens armados para que a delegação pudesse prosseguir a viagem. Apesar do susto, ninguém se feriu no incidente.



"Apesar dessa terrível experiência, nossos jogadores estão seguros no hotel", diz a nota da FFB, que vai pedir a Concacaf uma atitude em relação ao ocorrido.