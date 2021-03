Jogador do Atlético de Madrid desmaia durante treino Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 19:11

Rio - O atacante Moussa Dembélé causou aflição durante o treino do Atlético de Madrid nesta terça-feira. Durante a atividade, o francês abaixou a cabeça, colocou as mãos no joelho e em seguida desmaiou, causando tensão em seus companheiros.

Moussa Dembele collapsed at training today. That’s so sad man pic.twitter.com/RbrGGnKG8A — Aidan (@Aidan_Celtic) March 23, 2021

Após o desmaio, as pernas do atleta começaram a tremer e o departamento médico entrou em ação. O clima de tensão tomou conta do local, como é possível perceber pela movimentação e gritaria no vídeo do momento.

Dembélé ficou cerca de um minuto desacordado e precisou levantar com a ajuda de companheiros. De acordo com fontes do clube espanhol, o motivo do mal estar foi uma queda de pressão arterial.