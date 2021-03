Roque Júnior é o novo comentarista da TV Globo AFP

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 20:58

Rio - Ex-zagueiro da Seleção Brasileira e com passagens por grandes clubes da Europa, Roque Júnior participou do 'Bem, Amigos', na última segunda-feira. Durante o programa, o defensor falou sobre as situações de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, que jogarão a Série B desta temporada. Para o ex-atleta, os estes clubes não devem se preocupar com os estaduais e focar no acesso.

"Eu acho que os três clubes tem que pensar na Série B. Olhando para os times hoje, começaram realmente não estão bem no campeonato estadual, mas, olhando para os três clubes, acho que serão competitivos na Série B. Então, pensando em Vasco, Cruzeiro, Botafogo, não pensaria no estadual, tem que pensar no principal objetivo que é voltar para Série A", disse Roque, antes de emendar:

Publicidade

"Acho que as contratações do Vasco e o treinador também (Marcelo Cabo), que tem muita experiência na Série B, assim como Chamusca no Botafogo. Com as contratações que foram feitas para Série B, o Vasco, o Botafogo, e o Cruzeiro, um pouco menos, serão competitivos na Série B", encerrou o ex-zagueiro que vestiu as camisas de Milan, Bayer Leverkusen, Palmeiras, Leeds e Siena.