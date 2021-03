Branco coordena a base da CBF Foto: Thais Magalhães/CBF

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 16:56

Rio - O ex-jogador de futebol e atual coordenador da CBF, Branco, foi extubado na UTI do hospital Copa Star, na Zona Sul no Rio, nesta tarde de terça-feira. O tetracampeão, que tem 56 anos, está internado há uma semana, após testar positivo para a Covid-19. As informações são do portal "globoesporte.com".

O quadro do ex-jogador vem evoluindo positivamente desde o último sábado. Internado no último dia 16, Branco acabou sendo transferido para a UTI na última quinta-feira. No mesmo dia, passou a respirar com a ajuda de um ventilador mecânico.

Revelado pelo Internacional, Branco se destacou no Fluminense campeão brasileiro em 1984 e tricampeão do Carioca em 1983, 1984 e 1985. No Brasil, ele atuou também por Flamengo e Corinthians. No futebol italiano, ele defendeu o Brescia e Genoa, além de uma passagem vitoriosa pelo Porto, em Portugal.



Branco participou de três Copas do Mundo: 1986, no México, 1990, na Itália, e 1994, nos Estados Unidos. Nessa última, quando a seleção brasileira conquistou o tetracampeonato, marcou o gol decisivo da vitória contra a Holanda nas quartas de final.